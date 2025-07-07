Dursunbey\'de Yangınla Mücadele Sürüyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kurtlar kırsal mahallesi yakınlarında başlayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangına 10 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak ve yaklaşık 100 orman personeli ile müdahale ediliyor. Bölgede rüzgarın düşük şiddette olması ekiplerin işini kolaylaştırırken, yangının tarım arazisinden çıkarak ormana sıçradığı öğrenildi. - BALIKESİR