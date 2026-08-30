Düşen Vatandaş Kurtarıldı
Hassa'da yamaçtan düşen vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye gönderildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde dengesini kaybederek yamaçtan düşen vatandaş, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, Hassa ilçesi Dedemli Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaçtan düşen vatandaşın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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