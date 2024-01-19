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Düsseldorf'ta hatalı park edilen otomobil tramvay seferlerini durdurdu - Son Dakika
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Düsseldorf'ta hatalı park edilen otomobil tramvay seferlerini durdurdu

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı Tofaş marka otomobil, tramvay yoluna hatalı bir şekilde park edilince tramvay seferleri durdu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan araç, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel oldu ve trafik bir süre aksadı.

Düsseldorf\'ta hatalı park edilen otomobil tramvay seferlerini durdurdu
19.01.2024 - 23:13,
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Almanya'nın Düsseldorf şehrinde tramvay yoluna hatalı park edilen Bursa plakalı Tofaş otomobil seferlerin durmasına neden oldu.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı Tofaş marka otomobil krize neden oldu. Hatalı bir şekilde tramvay yoluna park edilen araç, tramvay seferlerinin durmasına neden oldu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan araç, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel olunca trafik de bir süre aksadı. - DUSSELDORF

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düsseldorf'ta hatalı park edilen otomobil tramvay seferlerini durdurdu - Son Dakika


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