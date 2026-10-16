Düzce Akçakoca'da rüzgar reklam tabelalarını devirdi, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da rüzgar reklam tabelalarını devirdi, sürücüler zor anlar yaşadı

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Düzce Akçakoca\'da rüzgar reklam tabelalarını devirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar, açık hava reklam tabelalarını yerle bir etti. Savrulan sac ve metal parçaları sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşatırken, belediye ve emniyet ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar, kent merkezinde bulunan açık hava reklam tabelalarını yerle bir etti.

Akçakoca ilçe girişindeki kavşaklarda, rüzgarın gücüne dayanamayan reklam tabelaları devrildi. Birçok tabela kökünden sökülerek yerle bir olurken, savrulan sac ve metal parçaları trafikte seyreden sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşattı.

Kuvvetli rüzgarın ardından belediye ve emniyet ekipleri ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Yollara ve kaldırımlara devrilerek ulaşımı aksatan reklam tabelaları ile metal parçaların kaldırılması için temizlik ve müdahale çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA
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