Düzce Akçakoca yolunda hasta nakil ambulansı tıra çarptı, sürücü yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce D655 Karayolu Kurtköy mevkiinde hasta nakil ambulansı aynı istikamete giden tıra arkadan çarptı. Kazada ambulans sürücüsü yaralandı.

Trafik kazası Düzce Akçakoca yolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre S.B(46) idaresindeki Akçakoca Belediyesi hasta nakil aracı aynı istikamete gitmekte olan tıra ardından refüjde bulunan tabelaya çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü S.B.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırılarak yol tamamen trafiğe açılırken trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.