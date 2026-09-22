Düzce Akçakoca yolunda hasta nakil ambulansı tıra çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca yolunda hasta nakil ambulansı tıra çarptı, sürücü yaralandı

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Düzce Akçakoca yolunda hasta nakil ambulansı tıra çarptı, sürücü yaralandı
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Düzce Akçakoca yolu Kurtköy mevkiinde hasta nakil ambulansı, aynı istikamete giden tıra arkadan çarptı; ambulans sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce D655 Karayolu Kurtköy mevkiinde hasta nakil ambulansı aynı istikamete giden tıra arkadan çarptı. Kazada ambulans sürücüsü yaralandı.

Trafik kazası Düzce Akçakoca yolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre S.B(46) idaresindeki Akçakoca Belediyesi hasta nakil aracı aynı istikamete gitmekte olan tıra ardından refüjde bulunan tabelaya çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü S.B.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırılarak yol tamamen trafiğe açılırken trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaİncelemeAkçakocaOtomobilGüncelDüzceSon Dakika

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