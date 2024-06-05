Düzce Aydınpınar Yolunda Traktör ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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Düzce Aydınpınar Yolunda Traktör ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Düzce Aydınpınar yolunda meydana gelen kaza sonucunda traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.06.2024 11:22
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DÜZCE(İHA) – Düzce Aydınpınar yolunda traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza; Düzce Merkez Aydınpınar köy yolu Darıca Mahallesi kavşağında 11.00 sıralarında meydana geldi. Alanın bilgilere göre Aydınpınar köyü istikametinden Düzce istikametine giden Barış A. idaresindeki 81 AS 279 plakalı otomobil Darıca Mahallesi kavşağında Mustafa A. idaresindeki 14 FL 264 plakalı traktör ile yola girince kafa kafaya çarpıştılar. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken traktör sürücüsü Mustafa A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından traktör sürücüsünü hastaneyle kaldırıldı.

Kazada otomobil içinde bulunan vatandaş "Aydınpınar istikametinden gelirken traktör bir anda önümüze çıktı. Kurtarmak için kaçtık ama olmadı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce Aydınpınar Yolunda Traktör ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika

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