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Düzce Belediye Meclisi 2024 Ocak Ayı Birinci Oturumunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi 2024 Ocak Ayı Birinci Oturumunu Gerçekleştirdi

Düzce Belediye Meclisi, 2024 yılının Ocak ayı ilk oturumu için bir araya geldi. Toplantıda Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi ve 21 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı sonunda bir sonraki meclis birleşimi tarihi belirlendi.

Düzce Belediye Meclisi 2024 Ocak Ayı Birinci Oturumunu Gerçekleştirdi
03.01.2024 - 13:55,  Güncelleme: 13:56
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Düzce Belediye Meclisi'nin 2024 yılı Ocak ayı birinci oturumu, gerçekleştirildi. Denetim komisyonu üyelerinin belirlendiği toplantıda 21 gündem maddesi görüşüldü.

Düzce Belediye Meclisi, 2024 yılının Ocak ayı ilk oturumu için bir araya geldi. Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı bir önceki toplantının tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından başladı. İlk gündem maddesinde 2023 yılının gelir-giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için yapılan üye seçimi oylamasında, Bayram Ali Kubilay, Erdem Akalın, Nurullah Yıldız, Ayhan Cicü ve Kudret Taş Denetim Komisyonuna seçildi. Daha sonra geçilen sözleşmeli personel ücret belirlenmesi, Zabıta ve İtfaiye personelinin 2024 yılı fazla mesai ücretleri, geçici işçi vizesi, servis araçları yönetmeliği, ticari otopark yönetmeliği ile imarla ilgili gündem maddeleri de görüşülerek komisyonlara havale edildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından bir sonraki meclis birleşiminin 4 Ocak Perşembe günü saat 18.00'da yapılmasına karar verilerek birleşime son verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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