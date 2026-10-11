Düzce Çilimli'de devrilen traktör römorkundaki 11 yaralı hastanelere kaldırıldı

Düzce Çilimli'de devrilen traktör römorkundaki 11 yaralı hastanelere kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Çilimli Karaçörtlen köyünde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde meydana gelen kazada, traktörün römorku yol kenarına devrildi. Kazada 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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