Düzce\'de 28 Bin Şahıs Sorgulandı

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 28 bin şahıs sorgulandı, aranan 46 şahıs yakalandı.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 23-29 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamada 28 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 46 kişi gözaltına alınırken, 10 şahıs tutuklandı. Aramalarda 9 adet tabanca, 92 adet mermi, 6 adet kurusıkı silah, 1 adet av tüfeği, 15 şarjör ve 2 adet kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE