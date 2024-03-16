Düzce\'de 960 gram skunk ve 80 gram toz esrar ele geçirildi

Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, şüpheli ifadesinde kendini savundu

Melikgazi ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesi ve şüphelinin yaralanmasıyla ilgili olarak şüpheli, ifadesinde bacağına kurşun isabet ettiği için silahını ateşlediğini öne sürdü. Olayın bir gün önce yaşanan tartışma sonucu meydana geldiği belirtilirken, şüpheli kendisini tanımadığını söylediği maktulü olay günü fırında gördüğünü ve silahını çıkaracağını düşünmediğini ifade etti.