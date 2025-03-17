Düzce'de Ağaç Kesimi Sırasında Kaza: 1 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Orman İşletme Şefliği'ne ait alanda kesim yapan 44 yaşındaki bir kişi, ağaçların arasında kalarak ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hacıyeri köyü Boğabeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Şefliği'nin belirlediği kesim alanında ağaç kesen 44 yaşındaki D.K., ağaçların arasında kalarak ağır yaralandı. Vatandaşın yaralandığını gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çarı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.K., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan D.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildiği. - DÜZCE