Düzce\'de Anız Yangını Ev ve Samanlığı Tehdit Etti

Düzce'de bahçede yakılan anızda alevler, rüzgarın etkisi ile ev ve samanlığa sıçradı. Yangında köylüler seferber olurken, alevler itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Yangın, Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karaçörtlen köyünde bahçe kısmında yakılan anızda alevler, rüzgarın etkisi ile 2 katlı ev ile samanlığa sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirirken, köylüler de seferber olarak bölgede söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Traktörlerin arkasına bağlanan tankerler ile yangını söndürmeye çalışırken, bölgeye kısa süre içerisinde gelen Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangında 2 katlı evin 1. katı ile samanlık zarar gördü. - DÜZCE