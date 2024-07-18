Düzce\'de Aracın Kaputuna Giren Kedi Başka Araça Geçti

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Düzce'de aracın kaputuna giren kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılmak istendiği esnada başka araca geçti. Yavru kedi uzun uğraşlara rağmen kurtarılamazken, aracın camına yazı yazıldı.

Olay, Konuralp bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre arkadaşları ile birlikte hastane otoparkında bir aracın kaputundan miyavlama sesi duyan Mehmet Dinç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler araç içerisindeki kedinin çıkartılması için çalışma başlattı. Fakat yavru kedi tam kurtarılacağı esnada başka bir aracın kaputundan içeri girdi. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılamayınca, aracın camına "Dikkat edin. Motorda kedi var" yazısı yazıldı. Araç içerisinde kedi sesini duyar duymaz itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Mehmet Dinç, "Beçi'ye geldik arkadaşlarım ile gezmeye. Arka arabada miyavlama sesi vardı. Arabanın altına eğilip baktığımızda çıkmayacak bir yerdeydi, biz de itfaiyeyi aradık hemen. Ekipler geldi hemen müdahale ettiler. Diğer arabaya girdi ama oradan çıkaramadık. Büyük ihtimalle kendisi çıkar herhalde" şeklinde konuştu. - DÜZCE