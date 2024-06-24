Düzce'de çıkan yangında çöp alanı ve tarlalar zarar gördü - Son Dakika
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Düzce'de çıkan yangında çöp alanı ve tarlalar zarar gördü

Düzce\'de çıkan yangında çöp alanı ve tarlalar zarar gördü

Düzce'de çıkan yangında eski çöp toplama alanı tamamen yanarken, 2 dönümlük buğday tarlası ve 1 dönümlük fındıklık da kısmen zarar gördü. Yangına müdahale sırasında iki ayrı noktada çıkan anız yangınına da müdahale eden ekipler, yangınları söndürdü.

24.06.2024 20:12  Güncelleme: 20:17
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de çıkan yangında eski çöp toplama alanı tamamen yanarken, 2 dönümlük buğday tarlası ve 1 dönümlük fındıklık da kısmen zarar gördü. Yangına müdahale sırasında iki ayrı noktada çıkan anız yangınına da müdahale eden ekipler, yangınları söndürdü.

Akınlar Mahallesi Küçük Melen mevkiindeki eski çöp toplama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü alevlere müdahale ederken, Bahçeşehir İtfaiye Müfrezesi'nden takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin Akınlar Mahallesi'ndeki yangına müdahalesi sırasında Sarayyeri Mahallesi'nde iki ayrı noktadan da anız yangını ihbarı geldi. Kısa süre içerisinde diğer vaka noktalarına ulaşan ekipler, eş zamanlı olarak üç ayrı yangına müdahale etti. Düzce İtfaiyesi'nin 21 personel, 8 itfaiye aracı, 5 kamyon ve 4 iş makinası ile müdahale ettiği Akınlar Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına Düzce İl Özel İdaresi 1 tanker, Gölyaka Belediyesi 1 tanker, Kaynaşlı İtfaiyesi 4 personel ve 2 itfaiye aracı, orman yangın aracı 2 personel ve 1 araç ile destek verdi.

Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile çevreye yayılan yangın, toplam 29 personel, 18 araç ve 4 iş makinesinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 25 dönümlük eski çöp toplama alanının tamamen yandığı olayda, yaklaşık 2 dönümlük buğday tarlası ve 1 dönümlük fındıklık da kısmen zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ve Fen İşleri Müdürlüğünün yangın alanını dolgu ile kapatma işlemlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de çıkan yangında çöp alanı ve tarlalar zarar gördü - Son Dakika

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