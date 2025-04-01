Düzce'de Eski Sanayi Sitesinde Yangın: İki İşletme Kül Oldu - Son Dakika
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Düzce'de Eski Sanayi Sitesinde Yangın: İki İşletme Kül Oldu

Düzce\'de Eski Sanayi Sitesinde Yangın: İki İşletme Kül Oldu

Düzce'deki eski sanayi sitesinde çıkan yangın, yakınındaki bir iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iki işletmenin çatısı tamamen zarar gördü.

01.04.2025 19:06  Güncelleme: 19:15
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Düzce'de eski sanayi sitesindeki bir işletmede çıkan yangın, yakınında bulunan iş yerine sıçradı. Yangın itfaiye tarafından güçlükle söndürülürken, iki işletmenin çatısı da küle döndü.

Eski Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Fatih Çelik'e ait işletmede belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen dükkan için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin çatı katını sardığı işletmedeki yangın, arkada bulunan traktör işletmesinin çatısına da sıçradı. Alev alev yanan dükkandaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. İki işletmede de maddi hasar oluştu.

Öte yandan söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Eski Sanayi Sitesinde Yangın: İki İşletme Kül Oldu - Son Dakika

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