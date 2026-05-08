Düzce'de Feci Kaza: Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
Düzce'de Feci Kaza: Sürücü Hafif Yaralandı

08.05.2026 19:00
Düzce'de otomobil refüje çarptı, motoru koptu, sürücü hafif yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Düzce'de karayolundaki refüjün betonlarına ve ağaçlara çarpan otomobilin motoru koptu. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-655 karayolu Beyciler Sapağı mevkisinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine giden Ö.B. (24) idaresindeki Volkswagen marka 34 MMG 641 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan kaldırım betonlarına ardından ağaca çarptı. Aracın karşı şeride geçmesini ağaç engellerken, iş çıkışı olması nedeniyle karşı şeritte trafik yoğunluğunun yaşanmasından dolayı faciadan dönüldü.

Kazaya karışan aracın motor kısmı koparken, ön tarafı ise tamamen parçalandı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, kazayı gören polis dahi hayrete düştü. Sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

