Düzce\'de Güvenlik Toplantısı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin huzur ve güvenliği için il genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında emniyet ve jandarma birimlerimizce suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler değerlendirildi.

Aranan kişiler yakalandı

Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 20 bine yakın şahıs tek tek sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 51 kişi yakalanırken 22 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca yapılan aramalarda 4 kuru sıkı tabanca, 7 tabanca, 3 av tüfeği, 215 mermi, 35 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE