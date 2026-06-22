Düzce'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Güvenlik Toplantısı

Düzce\'de Güvenlik Toplantısı
22.06.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Makas başkanlığında güvenlik tedbirleri değerlendirildi, aranan 51 kişi yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin huzur ve güvenliği için il genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında emniyet ve jandarma birimlerimizce suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler değerlendirildi.

Aranan kişiler yakalandı

Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 20 bine yakın şahıs tek tek sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 51 kişi yakalanırken 22 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca yapılan aramalarda 4 kuru sıkı tabanca, 7 tabanca, 3 av tüfeği, 215 mermi, 35 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos’a geri döndü Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı "Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Bizim Çocuklar’a bir şok daha Bizim Çocuklar'a bir şok daha
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

13:22
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
13:19
Galatasaray’a Singo şoku Aylarca yok
Galatasaray'a Singo şoku! Aylarca yok
12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 13:29:33. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.