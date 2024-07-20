Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı, Bir Araç Alev Aldı - Son Dakika
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Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı, Bir Araç Alev Aldı

Düzce'de meydana gelen kazada, Kuzey Çevre Bağlantı yolunda seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç alev aldı ancak yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

20.07.2024 21:14
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Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri alev aldı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Kuzey Çevre Bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahçeşehir istikametinden Akçakoca yolu istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 14 ACU 254 plakalı otomobil, Yığılca kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşaktan yola çıkan G.H. idaresindeki 81 ACT 120 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 81 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabilirken, araçta yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar yangını söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Kazada ise her iki araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı, Bir Araç Alev Aldı - Son Dakika

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