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Düzce'de İşletmeye İzinsiz İşlem Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Düzce'de İşletmeye İzinsiz İşlem Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmeye gelen müşterilerin bilgisi ve izni olmadan işlem yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 16 müşterinin rızası dışında hat tanımlama ve cep telefonu çıkartma işlemi yapan firma hedef alındı. 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Düzce\'de İşletmeye İzinsiz İşlem Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
11.01.2024 - 13:38,  Güncelleme: 13:40
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekiler yaptıkları operasyonda işletmeye gelen müşterilerin bilgisi ve izni olmadan işlem yapan 3 şüpheli şahıs göz altına alarak adli makamlara sevk ettiler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, işletmeye gelen 16 müşterinin rızası ve bilgisi dışında hat tanımlama, cep telefonu ve aksesuarları çıkartma işlemi yapan firmaya baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 3 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Ekipler işletme içerisinde yaptıkları araştırma çalışmalarında 3 akıllı telefon, cep telefonları ve evrakları ele geçirdi.

Adli makamlara sevk edilen 3 kişiden 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs ise serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de İşletmeye İzinsiz İşlem Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de İşletmeye İzinsiz İşlem Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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