Düzce\'de İzinsiz Yardım Toplayan Şahıs Yakalandı

Düzce'de, iki kızının kanser hastası olduğunu iddia ederek vatandaşlardan para toplayan bir şahıs zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yardım toplamak için hiçbir resmi izninin bulunmadığı tespit edildi ve toplanan 743 TL'ye ise el konuldu.

Düzce D-655 Karayolu Beçi kavşağında, kızlarının kanser hastası olduğunu iddia ederek vatandaşlardan para toplayan bir şahıs hem trafiği tehlikeye attı hem de izinsiz yardım topladığı gerekçesiyle Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, şahsı kontrol altına alarak durum tespiti amacıyla zabıta karakoluna götürdü. Yapılan kimlik ve izin belgesi kontrollerinde, şahsın Düzce Valiliği'nden ya da herhangi bir yasal dernek veya vakıftan yardım toplamak için gerekli izni almadığı tespit edildi.

Şahsın üzerinde yapılan aramada, vatandaşlardan topladığı değerlendirilen 743 TL'ye kamu adına el konuldu. Ayrıca şahsın elinde bulunan pankartta, iki kızının ilik kanseri olduğu ve mamayla beslendikleri yönünde ifadeler yer aldığı görüldü. Ancak yapılan incelemelerde, bu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi belge ya da sağlık raporuna ulaşılamadı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşlar benzer durumlara karşı uyarıldı. Açıklamada, sokakta ya da yol kenarlarında yardım toplayan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği, yardım yapılmadan önce mutlaka resmi izin belgelerinin kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı. Zabıta ekipleri, izinsiz ve duygu sömürüsüne dayalı yardım toplama girişimlerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. - DÜZCE