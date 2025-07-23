Düzce'de İzinsiz Yardım Toplayan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Düzce'de İzinsiz Yardım Toplayan Şahıs Yakalandı

Düzce\'de İzinsiz Yardım Toplayan Şahıs Yakalandı
23.07.2025 11:05  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de, iki kızının kanser hastası olduğunu iddia ederek para toplayan bir şahıs zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde, şahsın izinsiz yardım topladığı ve 743 TL'nin kamuya el konulduğu belirlendi.

Düzce'de, iki kızının kanser hastası olduğunu iddia ederek vatandaşlardan para toplayan bir şahıs zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yardım toplamak için hiçbir resmi izninin bulunmadığı tespit edildi ve toplanan 743 TL'ye ise el konuldu.

Düzce D-655 Karayolu Beçi kavşağında, kızlarının kanser hastası olduğunu iddia ederek vatandaşlardan para toplayan bir şahıs hem trafiği tehlikeye attı hem de izinsiz yardım topladığı gerekçesiyle Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, şahsı kontrol altına alarak durum tespiti amacıyla zabıta karakoluna götürdü. Yapılan kimlik ve izin belgesi kontrollerinde, şahsın Düzce Valiliği'nden ya da herhangi bir yasal dernek veya vakıftan yardım toplamak için gerekli izni almadığı tespit edildi.

Şahsın üzerinde yapılan aramada, vatandaşlardan topladığı değerlendirilen 743 TL'ye kamu adına el konuldu. Ayrıca şahsın elinde bulunan pankartta, iki kızının ilik kanseri olduğu ve mamayla beslendikleri yönünde ifadeler yer aldığı görüldü. Ancak yapılan incelemelerde, bu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi belge ya da sağlık raporuna ulaşılamadı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşlar benzer durumlara karşı uyarıldı. Açıklamada, sokakta ya da yol kenarlarında yardım toplayan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği, yardım yapılmadan önce mutlaka resmi izin belgelerinin kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı. Zabıta ekipleri, izinsiz ve duygu sömürüsüne dayalı yardım toplama girişimlerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de İzinsiz Yardım Toplayan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti

09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
16:02
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
15:58
İran Dışişleri Bakanı: ABD’nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 11:08:14. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de İzinsiz Yardım Toplayan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.