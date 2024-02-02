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Düzce'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce\'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda son 1 hafta içinde 26 gram kubar esrar, 23 gram metamfetamin, 6 gram kokain, 6 gram skunk, 4 adet extacy ve 3 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 12 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

02.02.2024 11:25
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri son 1 hafta içinde yaptıkları uygulamalarda bir değişik uyuşturucu ele geçirdi. 12 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 22-29 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde 26 gram kubar esrar, 23 gram metamfetamin, 6 gram kokain, 6 gram skunk, 4 adet extacy, 3 gram bonzai ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 12, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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