Düzce\'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri son 1 hafta içinde yaptıkları uygulamalarda bir değişik uyuşturucu ele geçirdi. 12 kişi hakkında işlem yapıldı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 22-29 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde 26 gram kubar esrar, 23 gram metamfetamin, 6 gram kokain, 6 gram skunk, 4 adet extacy, 3 gram bonzai ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 12, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.
CHP, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Gökhan Günaydın, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirterek, kararın 15 gün içinde Meclis'e gönderilmesi gerektiğini ve neden daha önce okunmadığını sordu.
Antalya'da anne adayları için satışa sunulan yeşil erik, fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ortalama 20 gram olan yeşil eriğin adedi 100 TL'den satılırken, 1 kilogram yeşil eriğin fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması emeklilerde hayal kırıklığına neden olurken yerel seçimlere kısa bir süre kala seyyanen zam beklentisi artmaya başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre seçimden önce emeklilerin maaşına 7 bin TL'lik bir zam yapılacağı öne sürüldü.
Modacı Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde Denizli'de bir kadınlar matinesinde sahne aldı. Sahnede şarkı söyleyen Doğulu'nun sadece kendisinin eğlendiği anlar alay konusu oldu.
Geçen yıl denizi kirlettiği için ceza alan Libya bayraklı Kevalay Queen ro-ro gemisi, İstanbul Boğazı'nda Captain Adam 1 adlı genel kargo gemisiyle çarpıştı. Kazada her iki gemide de hasar meydana geldi.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 12 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, dün yüzde 1,03 yükselişle 2 bin 4 liradan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankasının politika faiz indirimlerine yönelik ihtimallerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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