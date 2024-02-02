Düzce\'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

ABD'de gündem oldu! Askerlerin dava açtığı Rıza Sarraf kayıplara karıştı

ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.