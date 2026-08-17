Düzce'de Kavşakta Kaza: 5 Yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce D100 Karayolu İshahiye mevkiinde iki aracın kavşakta karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza D100 Karayolu Düzce Orman Ürünleri kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul yönünde kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada aynı aileden F.Ç, H.Ç., K.Ç, K.Ç, ve K.P. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili ise inceleme başlatıldı.