Düzce'de Kaza: 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Anadolu Otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde 54 PH 528 plakalı Fiat marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ö.Ö.,H.T. ve E.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE