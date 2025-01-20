Düzce'de Kaza: Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Kamyon Çarptı - Son Dakika
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Düzce'de Kaza: Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Kamyon Çarptı

Düzce\'de Kaza: Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Kamyon Çarptı

Düzce'de kırmızı ışıkta bekleyen araca kamyon çarptı. 3 kişi yaralandı, kaza anı kaydedildi.

20.01.2025 22:22
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Düzce'de kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca kamyon çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, anbean araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine seyreden Ercan T. idaresindeki 81 ACD 407 plakalı Volvo marka damperli kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Ebubekir Kaplanbaba idaresindeki 81 DB 058 plakalı Opel marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobildeki sürücü Ebubekir Kaplanbaba, Emircan Yanık ve İlkay Kırval yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Emircan Yanık ise obez ambulansla kaldırıldı. Kazaya sebep olan kamyon sürücüsünün yapılan kontrollerde 2.95 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kamyon yediemine çekildi. Kaza anı bir başka araç kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kaza: Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Kamyon Çarptı - Son Dakika

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