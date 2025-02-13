Düzce\'de Kaza: Köpek Kulübesi Yok Oldu

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Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil evin bahçesine uçarak köpek kulübesini parçaladı. Kazada 1 kişi yaralanırken, köpek kulübesindeki hayvan hayatını kaybetti.

Kaza Tokuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yığılca ışıklarından Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Selim T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yığılca caddesi üzerinde çöp kovasına çarpmasının ardından Ö.U.'ya ait evin bahçesine uçup köpek kulübesini parçaladı. Kazada köpek kulübesinin içinde bulunan köpek telef olurken, araç sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.

Sürücü Selim T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE