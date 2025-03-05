Düzce'de Minibüs Tıra Çarptı: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de Minibüs Tıra Çarptı: Sürücü Kurtarıldı

Düzce\'de Minibüs Tıra Çarptı: Sürücü Kurtarıldı

Düzce'de minibüs, tıra çarptı. Sürücü itfaiye ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

05.03.2025 08:48
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DÜZCE(İHA) – Düzce D100 karayolu hal kavşağında minibüs tıra arkadan çarptı. Kazada araç içinde sıkışan minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saatlerinde Düzce Merkez hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Sakarya istikametine gitmekte olan T. K. idaresindeki 81 ADT 644 plakalı minibüs H. B. idaresindeki 81 ADP 820 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü direksiyonda sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sıkışan sürücüsü bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan sürücüsü daha sonra Düzce Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazanın oluşu ile ilgili ise inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Minibüs Tıra Çarptı: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika

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