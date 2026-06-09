Düzce\'de Motosiklet Kazası: 65 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de motosikleti ile seyir halinde olan yaşlı sürücü, virajı alamayarak yol ayrımında çelik bariyere çarparak yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Düzce Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamköy Mahallesi'nden, D-655 karayolu Düzce istikametine girmeye çalışan E.G.(65) idaresindeki 81 AEA 419 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonrası kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE