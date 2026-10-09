Düzce'de okul duvarına tehdit yazısı: Küçük şüpheli tutuklama talebiyle hakimde

Düzce'de bir ilkokulun dış duvarına tehdit içerikli yazılar yazılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen yaşı küçük çocuk gözaltına alındı, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hamidiye Mahallesi Şehit Özgür Işık İlkokulu'nun dış duvarına tehdit içerikli yazılan bir takım yazılara ilişkin Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nce araştırma ve soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu olayı okulun öğrencisi olmayan E.K.Ö. isimli yaşı küçük çocuğun gerçekleştirdiğinden şüphe duyulduğu, çocuk hakkında halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit ve kamu malına zarar verme suçundan gözaltı talimatı verildiği bildirildi. Gözaltına alınan E.K.Ö., Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.