Düzce'de Oto Galeride Yangın Çıktı

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Düzce'de oto galeride yangın

DÜZCE - Düzce'de oto galeride çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.A.'ya ait oto galeri de belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler zamanında müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışma ile galeride ki yangın söndürülürken, çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.