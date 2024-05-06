Düzce'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Düzce\'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Düzce'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kuzey Çevreyolu Tokuşlar köyü mevkiinde bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.

06.05.2024 19:31
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Düzce'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevreyolu Tokuşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, R.A. idaresindeki 81 ADN 285 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü R.A. ve yanında bulunan Ö.D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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