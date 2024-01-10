Düzce\'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde sabah saatlerinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza sabah erken saatlerde eski kan merkezi kavşağında meydana geldi. M.B.S. idaresindeki 81 BB 401 plakalı otomobili kan merkezi istikametinden Ela Bahriye Oral istikametine seyir halindeyken aracının sol yan kısmı ile yaya N. Y.'ye (20) çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve kolundan yaralanan N.Y.'ye sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili incele başlatıldı. - DÜZCE