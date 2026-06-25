Öz çekim yaparken köprüden düşen genç kız yaralandı

Düzce'nin Asar Deresi üzerindeki köprüde öz çekim yaparken dengesini kaybederek dereye düşen genç kız yaralandı.

Olay, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi mevkiinde Asar Deresi üzerinde bulunan yaya köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya köprüsünden ilerleyen A.B.G. (20) öz çekim yapmak istedi. Dengesini kaybederek Asar Deresi'ne düşen genç kızı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri genç kızı derenin içerisinden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE