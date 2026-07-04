Düzce'de Şarampole Uçan Araçtan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de Şarampole Uçan Araçtan Sürücü Kurtarıldı

Düzce\'de Şarampole Uçan Araçtan Sürücü Kurtarıldı
04.07.2026 18:28
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Düzce'de şarampole yuvarlanan araçtan fırlayan sürücü, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Düzce'de şarampole yuvarlanan araçtan fırlayan sürücü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Dokuzdeğirmen köyü yolunda meydana gelen kazada bir araç şarampole uçtu. Kazada araç içerisinden dışarı fırlayan sürücü M.K., uçurumda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşların çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Düzce, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Şarampole Uçan Araçtan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Şarampole Uçan Araçtan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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