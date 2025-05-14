Düzce'de virajı alamayarak 50 metrelik şarampole uçan otomobilin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Düzce'de öğlen saatlerinde 50 metreden şarampole uçan otomobilde 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılırken, kazada otomobil hurda yığınına döndü. O kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Yoldan çıkarak taklalar atmaya başlayan otomobilin teknopark bahçesine de takla atarak uçtuğu anlar kameralara an be an yansıdı. Kazada 2 kişinin de emniyet kemeri takması sebebi ile taklalar atan otomobilden fırlamadıkları görüldü. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Şarapole Uçan Otomobilin Kaza Anı Kamerada - Son Dakika
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