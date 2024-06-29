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Düzce'de şehir mezarlığı yakınlarında anız yangını çıktı. Alevlerin evlere yaklaşması üzerine vatandaşların hortumlarla müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şehir mezarlığı karşısındaki otluk arazide belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan alevler evlerin ön kısmına doğru gelince vatandaşlar hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, olayda 1.5 dönümlük arazi küle döndü. - DÜZCE