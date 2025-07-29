Düzce'de Su Kesintilerine Tepki: Köylüler Yolu Kapatıp Eylem Yaptı - Son Dakika
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Düzce'de Su Kesintilerine Tepki: Köylüler Yolu Kapatıp Eylem Yaptı

Düzce\'de Su Kesintilerine Tepki: Köylüler Yolu Kapatıp Eylem Yaptı
29.07.2025 20:15  Güncelleme: 20:23
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Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı köylerde 15 gündür süren su kesintileri, vatandaşların ilçe yolunu kapatarak protesto etmelerine neden oldu. Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci'nin bölgeye gelmesi ve çözüm sözü vermesiyle eylem sonlandı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Hacıkadirler, Kahveleryanı ve Adaköy'de yaşayan vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklarda yaklaşık 15 gündür devam eden su kesintilerini protesto etmek için ilçe bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Eylem, bölgeye gelen Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci'nin sorunu çözme sözü vermesiyle son buldu.

Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu bugünlerde, Hacıkadirler, Kahveleryanı ve Adaköy köylerinin sakinleri, ciddi bir su sorunuyla boğuşuyor. Sıcakların ve bölgede yaşanan son orman yangınının ardından su sıkıntılarının dayanılamaz hale geldiğini belirten köylüler, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını söyledi.

"Tarladan gelen ne banyo yapabiliyor, ne de abdest alabiliyor"

Adaköy Muhtarı Sefa Çakır, yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, "15 gündür su sorunumuz var. Gece gündüz su sorunu yaşıyoruz. Vatandaş gerçekten mağdur. Tarladan gelen ne banyo yapabiliyor, ne de abdest alabiliyor. Abdest alamadığı için namaza da gidemiyor. Bizim 3 köyümüzde su yokken, Gümüşova'nın bazı mahallelerinde borular patlayacak kadar su var. Su bizim buradan gidiyor ama 15 gündür bir damla su alamıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı söz verdi, yol açıldı

Köylülerin su deposu önünde toplanarak başlattığı eylemin ardından Gümüşova Kaymakamı Ahmet Reşit Orhan ve Belediye Başkanı Kenan Sübekci bölgeye gelerek vatandaşları dinledi. Başkan Sübekci, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, sorunun teknik sebeplerini açıkladı. Sübekci, "Gümüşova'nın iki su kaynağı var. Bir tanesi Hacı Kadirler'den gelen su kaynağı. Buradan saniyede 40 litre su alıyoruz. Diğeri ise Diride Karedeğen'den gelen su kaynağı. Normalde oradan da saniyede 35-40 litre su geliyor ama şu anda sadece 4 litre geliyor. Yani toplamda elimizde şu anda 44 litre su var. 40 litre buradan, 4 litre de diğer kaynaktan geliyor. Ancak bizim şu anki su kullanımımız saniyede 80 litre. Bakın, bu durumu iyi dinleyin, ben anlatayım, sonra tek tek sorularınızı cevaplayacağım" dedi.

"Ben talimat verdim"

Başkan Sübekci, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen hafta buraya su gelmemeye başladı. Su gerçekten evlerinize akmıyordu. Suyu açıyoruz ama hiçbir yerde kesinti yok. Muhtarlarımızla birlikte tek tek tüm yerlere baktık. Ben talimat verdim. İlk gün fark etmedik, neden? Çünkü kullanım yoğunluğundan dolayı belki su hatlarına yeterince su gitmiyordur diye düşündük. Ama ikinci gün anormal bir durum olduğunu fark ettik. Muhtarım buna şahit. Diğer köylerde de durum böyle"

İlçede, geçtiğimiz günlerde yaşanan orman yangını nedeniyle su kaynaklarında azalma yaşandığını belirten Sübekci, sorunun çözümü ve köylere su verilmesi için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Sübekci'nin konuşmasının ardından, köy sakinleri eylemi sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşova, Belediye, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Su Kesintilerine Tepki: Köylüler Yolu Kapatıp Eylem Yaptı - Son Dakika

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