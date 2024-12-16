Düzce'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Yağdı - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Yağdı

Düzce\'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Yağdı

Düzce'de yapılan denetimlerde 83 araç trafikten men edildi, 23 sürücüye alkolden işlem yapıldı.

16.12.2024 16:13
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DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından hem havadan dron ile karadan radar aracı ile yapılan denetimlerde 83 araç trafikten men edilirken 23 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 9-15 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin araç, 200 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 476 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 23 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 83 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerin artacağını bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Motosiklet, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Son Dakika

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