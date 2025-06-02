Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 13 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 26 Mayıs- 1 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 35 olaya müdahale edilirken 13 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 40 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 7 adet sentetik ecza, 18 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 291 gram bonzai hammaddesi, 125 gram kokain, 77 kök kenevir, 8 gram skunk ve 3 gram kenevir tohumu ele geçildi. - DÜZCE