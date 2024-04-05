Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şehir dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada metamfetamin ve Bonzai ele geçirildi.

05.04.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada Düzce'ye uyuşturucu madde getiren 2 kişi tutuklandı. Üzerlerde ve araçlarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbaret Şube Müdürlüğü müşterek olarak yapılan çalışmalarda, şehir dışından Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen O.K. ve F.Ö. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada 1 parça halinde 170 gram metamfetamin, 3,5 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden birinin sorgu sırasında 100 gram metafetami çıkararak Sulh Ceza Mahkemesi hakimine teslim etti.

Şüpheli 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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