Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 56 Kişiye İşlem

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 56 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 13 -19 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 53 olaya müdahale edilirken 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 56 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 689 adet sentetik ecza, 65 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 52 gram bonzai, 10 gram skunk, 59 adet ecstasy, 10 kök kenevir ve 3 adet pipe ele geçirildi. - DÜZCE