Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı, 4 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

3.Sayfa

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından F.A., Ü.Ç. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 8 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 4 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE