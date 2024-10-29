Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 64 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 21 -27 Ekim 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 58 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 64 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 3 bin 931 adet sentetik ecza, 1 kilo esrar, 137 gram metamfetamin, 26 gram bonzai, 2 kilo 260 gram skunk, 3 kök kenevir, 8 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE