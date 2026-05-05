Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 73 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 27 Nisan –3 Mayıs 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 69 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 73 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda 53 adet sentetik ecza, 259 gram esrar, 47 gram metamfetamin, 1 kilo 291 gram bonzai, 46 gram skunk, 225 kök kenevir, 9 gram kokain, 0,65 gram bonzai hammaddesi, 3 adet hassa terazi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE