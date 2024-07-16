Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu ve İzinsiz Kazıda 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu ve İzinsiz Kazıda 6 Kişi Yakalandı

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu ve İzinsiz Kazıda 6 Kişi Yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan önleyici faaliyetler sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçuyla, 1 kişi ise yasa dışı ekim suçuyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca, izinsiz kazı yapan 6 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı ve kazıda kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

16.07.2024 16:32
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan önleyici faaliyetler neticesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 8- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada 265 kök kenevir, 193 gram kubar esrar, 3 adet lyrıca hap, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayda uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçu işleyen 9 kişi ve yasa dışı ekim suçu işleyen 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İzinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda izinsiz kazı yapan 6 şüpheli hakkında adli tahkikat başlattı. Kazı suçu işleyen şahıslarla birlikte 2 adet el dedektörü, 1 adet delici alet, 1 adet jeneratör, 1 adet mini elektrikli vinç ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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