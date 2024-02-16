Düzce'de Uyuşturucu Satışı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Satışı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce\'de Uyuşturucu Satışı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sokak çalışmalarında uyuşturucu satışı yapan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 140 adet extacy hap ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

16.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:05
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sokak çalışmalarında uyuşturucu satışı yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmalarında; şüpheliler İ.A., E.E. ve Ç.U.D. yakalandı. Yakalanan 3 kişi uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanırken şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 140 adet extacy hap ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Satışı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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