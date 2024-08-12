Düzce\'de yapılan çalışmalarda 37 aranan şahıs yakalandı

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Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 37 aranan şahıs yakalandı.

Düzce'de suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11 Ağustos tarihileri arasında jandarma ve emniyet ekiplerince uygulamalar yapıldı. Bu çerçevede, 25 bin 177 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Bu şahıslar arasında 37 şahsın araması tespit edilirken, 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE