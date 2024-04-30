Düzce\'de 32 Bin Kişi Sorgulandı, 13 Kişi Tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 119 şahıs sorgulandı araması bulunan 38 şahıs gözaltına alınırken 13 kişi tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 22-28 Nisan tarihleri arasında yapılan uygulamada 32 bin 119 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 38 kişi gözlem altına alınırken 13 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 2'si kurusıkı 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 435 fişek ele geçirildi.

Yetkililer; huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE