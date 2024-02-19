Düzce\'de yapılan uygulamalarda 26 şüpheli yakalandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 18 bin 294 şahıs sorgulandı, araması bulunan 26 şüpheli yakalandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından kentin değişik noktalarından yapılan şok uygulamalarda suça geçit vermiyor. Yaptıkları başarılı operasyonların yani sıra ekipler son bir hafta içerisinde yaptıkları uygulamalarda 18 bin 294 şahıs sorgulaması yaptı. 26 aranan şahıs yakalanırken 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör, 137 adet fişek, 11 adet kartuş ve 5 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - DÜZCE