Yaya yoluna motorla girdiler, cezayı yediler

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yayalaştırılan caddeye motosiklet ile giren 17 sürücüye, 52 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri iş birliği ile kent merkezinde denetim yapıldı. Yayalaştırılan yollara girişi yasak olan motorlu taşıtlara karşı düzenlenen denetimlerde İstanbul ve Gaziantep Caddesi ile Spor Sokak üzerinde inceleme yapıldı. Araç trafiğine kapalı alana girerek yayalar için tehlike oluşturan özellikle motosikletleri durduran ekipler hem kask hem de belge kontrolü yaptı. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen çeşitli hususlar kapsamında 17 araca işlem yapan ekipler, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplamda 52 bin TL idari para cezası uyguladı.

Denetimler sırasında hem esnafı hem de vatandaşları uyaran ekipler, yayalaştırılan yollarda motorlu araç kullanımının yasak olduğunu bir kez daha hatırlatarak cezası olduğunun altını çizdi. Şehir merkezinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu saatlerde denetim çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği de belirtildi.