Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.
Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkiinde sahilde yürüyen vatandaşlar, ölü yunusun karaya vurduğunu gördü. Vatandaşlar durumu Akçakoca Belediyesine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler sahilde bulunan ölü yunusu bölgeden kaldırarak gömülmek için götürdü. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Ölü Yunus Bulundu - Son Dakika
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